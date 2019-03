L’Aquila, A Capestrano oltre 600 visitatori per il Castello Piccolomini e San Pietro ad Oratorium

L’Aquila – Oltre 600 visitatori a Capestrano guidati dai “piccoli ciceroni” della Scuola Media di Barisciano

Grande successo per le Giornate FAI di Primavera a Capestrano con le visite al Castello Piccolomini, a cura della Pro Loco presieduta da Marialaura Tresca, e a S. Pietro ad Oratorium a cura degli alunni della Scuola Media di Barisciano.

Nella preziosa abbazia, fondata dal Re Longobardo Desiderio, gli apprendisti ciceroni, guidati dalla loro insegnante Giuseppina Riocci, hanno appassionato ed entusiasmato i 600 visitatori nelle due giornate, in un percorso tra storia, arte e spiritualità. Moltissimi apprezzamenti e domande ai piccoli ciceroni che, con grande disinvoltura e competenza, hanno presentato gli studi dei percorsi didattici svolti attraverso comparazione di fonti, visite sul luogo in orario extrascolastico, studio di documenti, come programmato nel progetto “Ciceroni FAI” inserito nel POF annuale dell’Istituto Comprensivo di Navelli e fortemente sostenuto dalla Dirigente Scolastica Domenica Pagano, in collaborazione con la prof.ssa Enza Turco, capo delegazione del FAI dell’Aquila.

Molto apprezzato dai visitatori il servizio navetta dal Castello a S. Pietro ad Oratorium, messo a disposizione dal Comune di Capestrano.