Con l’auto lungo la scalinata di San Bernardino, 30enne denunciato

L’AQUILA – I Carabinieri forestali del Nipaf identificano l’automobilista che all’inizio del mese aveva percorso con l’auto la scalinata di San Bernardino.

Una bravata costata una sanzione per violazione al Codice della strada e una denuncia per danneggiamento, quella registrata in un video all’inizio di marzo: nel video, si vede un’auto che percorre la scalinata di San Bernardino. L’episodio aveva prodotto un’ondata di sdegno, anche da parte del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi: «Le immagini dell’automobile ripresa sulla scalinata di San Bernardino – aveva infatti commentato il primo cittadino – fanno male al cuore degli aquilani e testimoniano un grado di inciviltà e barbarie che lascia basiti. Un gesto che non può essere derubricato come semplice bravata ma che, invece, testimonia spregio e disinteresse verso uno dei simboli di questa città. Spero che il responsabile venga al più presto individuato dalle forze dell’ordine e che nei suoi confronti vengano adottate misure severe ed esemplari».

E le indagini dei carabinieri forestali hanno subito prodotto l’esito sperato. Come scrive infatti Il Messaggero, i militari del Nipaf si sono messi subito al lavoro, attraverso l’analisi del video e delle altre telecamere posizionate in zona. Secondo la ricostruizione dei Carabinieri forestali, il 30enne era appena uscito da un ristorante insieme a un amico e ha pensato di percorrere la scalinata di San Bernardino. «Messo di fronte all’evidenza, il giovane è scoppiato in lacrime ammettendo tutto. Mortificato, il ragazzo si è scusato con il personale investigativo e con l’intera città. I Carabinieri forestali nel Nipaf lo hanno sanzionato per violazione del Codice della strada e denunciato per danneggiamento. Ora la vicenda giudiziaria è nelle mani del pm Picuti il quale in virtù delle scuse manifestate e della mancanza di evidenti danni subiti dalla scalinata con il passaggio dell’auto potrebbe anche decidere di archiviare il caso».