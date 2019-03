Sulmona, Uova di Pasqua per finanziare i venticinque anni della “Giostra Cavalleresca”

Sulmona – Pasqua con le uova della Giostra Cavalleresca per sostenere le manifestazione del venticinquennale

Dopo la Birra arrivano le “Uova della Giostra Cavalleresca“. Una nuova iniziativa messa in campo dal presidente Maurizio Antonini, alla ricerca di nuove fonti di sostentamento per le manifestazioni che caratterizzeranno il venticinquesimo anniversario della Giostra Cavalleresca di Sulmona. L’iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione avviata con la “Cioccolateria Origine” di Popoli. Le uova, in cioccolato al latte e cioccolato extra fondente, saranno confezionate nei colori e nel logo della Giostra, con un peso standard di trecento grammi. Non saranno messe in vendita ma le uova pasquali saranno reperibili nella sede della Giostra Cavalleresca oppure nelle sedi di Borghi e Sestieri e durante la prossima edizione della Festa dei Fuochi, in programma in piazza Garibaldi, a Sulmona, il 6 e 7 aprile.

«Stiamo preparando il venticinquesimo della Giostra con comprensibili sforzi economici – spiega il presidente Maurizio Antonini – questa iniziativa mira proprio a recuperare nuove risorse, oltre a quelle istituzionali. La Giostra deve crescere anche in queste forme di autofinanziamento. Voglio ricordare che le Uova non sono in vendita ma sarà accettato un contributo economico proprio per sostenere le manifestazioni che stiamo allestendo».