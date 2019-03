I sapori ed i colori dell’Abruzzo interno nelle fiere internazionali del turismo con la DMC “Terre d’Amore”

Abruzzo – I colori e sapori dell’Abruzzo interno invadono le fiere internazionali del Turismo grazie alla DMC “Terre d’Amore”

I colori e sapori dell’Abruzzo interno presenti nelle più importanti fiere internazionali del turismo: la BIT Borsa Internazionale del Turismo di Milano dal 10 al 12 febbraio, l’Outdoor Expo di Bologna dal 1 al 3 marzo e ITB International Tourism Börse di Berlino dal 6 al 10 marzo. Colori e sapori che sono stati messi in “vetrina” dalla Dmc Terre d’Amore in Abruzzo. Alla Bit di Milano sono stati ben 1300 gli espositori che hanno partecipato in rappresentanza di oltre cento destinazioni in Italia e nel mondo e oltre 43.000 visitatori. Il grande successo della manifestazione è stato testimoniato anche dal forte impatto mediatico riscontrato sui social. Tra gli ospiti dello stand della Dmc anche il ministro delle politiche agricole e alimentari, Gian Marco Centinaio. Più di 7.000 partecipanti sono stati coinvolti nei 141 eventi svolti all’interno della manifestazione, con momenti di approfondimento nelle aree specializzate, e alle decine di iniziative di presentazione e formative, direttamente organizzate dagli espositori. L’Outdoor Expo di Bologna è l’appuntamento immancabile per gli appassionati di sport, turismo e attività all’aria aperta. Tre giorni interamente dedicati a performance, demo, test experience, competizioni agonistiche, incontri, dibattiti e workshop legati al mondo Outdoor.

«I nostri percorsi di montagna sono stati al centro dell’attenzione di centinaia di visitatori che hanno voluto approfondire le loro conoscenze nel nostro stand» spiega la vice presidente della Dmc Terre d’Amore in Abruzzo, Maria Dora Santacroce. L’Expo è diventato luogo di incontro tra Regioni, Comuni, APT e aziende che fanno degli sport e della mentalità outdoor un motore del loro turismo. L’ITB di Berlino è la maggiore fiera e mercato d’affari dell’industria del turismo con oltre 180.000 visitatori, tra cui 108.000 operatori dal mondo del turismo e 10.000 espositori da 180 Paesi. Il convegno Market Trends & Innovations è un’eccellente opportunità di analisi delle tendenze del mercato internazionale grazie anche alla presenza di tutti gli anelli della catena, tra cui i Tour Operator, i motori di prenotazione online, le destinazioni, compagnie aeree e alberghi fino agli operatori di autonoleggio. La DMC Terre d’Amore in Abruzzo di Sulmona ha partecipato con entusiasmo e professionalità a queste fiere dedicando molto tempo alla presentazione e alla promozione del turismo esperienziale che è praticabile durante un soggiorno nel territorio abruzzese e peligno, in particolar modo. Anche le caratteristiche di grande rilievo naturale del territorio della Dmc hanno fatto sì che l’interesse dei buyer e dei visitatori sia stato alto in tutti e tre gli eventi.

La vice presidente della DMC Terre d’Amore in Abruzzo, Maria Dora Santacroce, ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto in questi importanti appuntamenti internazionali: «Si è trattato di un grande lavoro di equipe messo in campo dalla nostra DMC con decine d’incontri sia con gli operatori che con i visitatori delle fiere. Analizzando i report dei nostri operatori – conclude la vice presidente – ho potuto apprezzare il notevole interesse di buyer e visitatori nei confronti del nostro territorio. Questi risultati ci incoraggiano e guardiamo al futuro con più ottimismo per un’affluenza di turisti sempre più consistente nella nostra terra».