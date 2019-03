Calcio, Città di L’Aquila ferma sull’1-1 con il San Benedetto Venere

Calcio – Rossoblù fermi sull’1-1 sul campo del San Benedetto Venere: in rete Maisto, pareggia i conti Cannatelli per gli avversari.

Arriva un pareggio per il Città di L’ Aquila : contro il San Benedetto Venere, come previsto, le cose non sono per niente facili ed i rossoblù di mister Roberto Cappellacci, oggi squalificato, non riescono a guadagnare più di un punto. Stessa formazione schierata contro il Celano.

Nulla di particolare da annotare fino al 25’, minuto del vantaggio per il Città di L’Aquila: piazzato di Zazzara per la testa di Maisto, palla in rete. 36’, rossoblù ancora pericolosi: punizione tagliata di Catalli per l’inserimento di Zanon, la difesa del San Benedetto devia in angolo. Fine primo tempo, risultato parziale 0-1.

È al 16’ della ripresa, con la prima azione degna di nota del secondo tempo, che i padroni di casa ristabiliscono l’equilibrio: Cannatelli riceve palla in area e di punta calcia in porta. L’Aquila cerca di ritrovare il vantaggio: 24’, punizione di Catalli che sfiora il palo. Ma, fino al termine del match, il punteggio non riuscirà a cambiare. Risultato finale, 1-1.

SAN BENEDETTO VENERE: Gigli, Lusi, Gianfelice, Morgani, Martini (28’ st Di Giandomenico), Odoardi, Ettorre, Di Pippo, Papi, Cannatelli, Trippardella (42’ st Palozzi). A disp.: Marmotta, Di Panfilo, Bourika, Di Sipio, Piccozzi, Sabatino. All. Giordani.

CITTA’ DI L’AQUILA: Cattafesta, Campagna, Ndiaye, Silvestri (12’ st Di Norcia), Zanon, Di Francia, Pizzola, Zazzara, Catalli, Maisto, Morra (38’ st Arciprete). A disp.: Tursini, Mohammed, Santarelli, Ciuffini, Micantonio, Carosone. All. Sciarra.