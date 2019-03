Parcheggio a L’Aquila, in via Verdi una lunga sosta vietata

Continua il parcheggio selvaggio in pieno centro storico.

Via Verdi, Via San Giovanni da Capestrano e Piazza del Teatro sono costantemente prese d’assalto da automobilisti in cerca di parcheggio, incuranti dei vari divieti di sosta.

Infatti, il risultato è quello documentato dalle foto: una lunga sosta vietata in pieno centro.

Le tre zone non sono ovviamente le uniche interessate dal problema, ma in generale tutto il centro della città, come peraltro già documentato da Il Capoluogo.