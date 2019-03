L’Aquila, pioggia di riconoscimenti per il Liceo Classico “D. Cotugno” al Certamen Sallustiano

L’Aquila – Il Liceo Classico “D. Cotugno” ai vertici tra i migliori istituti d’Italia

Dopo le recenti rilevazioni della Fondazione Agnelli, che colloca il Liceo Classico “D. Cotugno” ai vertici della graduatoria degli istituti superiori in Italia, alunni e alunne continuano a raccogliere importanti riconoscimenti in ambito regionale e nazionale.

Nella prova di traduzione e commento del Certamen Sallustiano, organizzato dall’omonimo Centro Studi, svoltasi il 18 marzo nei locali del Liceo Linguistico, Lorenzo Di Battista (IV C Classico) ha vinto il primo premio ottenendo l’accesso alla fase nazionale delle Olimpiadi delle Lingue classiche. In seconda posizione Giuliano Cirucci del Liceo Classico “M. Pagano” di Campobasso e, a completare il successo del “Cotugno”, il brillante terzo posto di Leonardo Antonelli (IV A Classico). Giorgia Carozza del Liceo Europeo “G. B. Vico” di Chieti si è imposta nella sezione che prevede la stesura un saggio breve di argomento storico-letterario sull’opera dello scrittore amiternino.

A seguire, la conferenza del prof. Michele Bellomo, dell’Università degli Studi di Milano, dal titolo Partes e factiones in Sallustio, un’interessante riflessione sulle parole della politica, argomento quanto mai attuale. Commovente il ricordo della

Preside Elda Anna Rosa Fainella, co-fondatrice del Centro Studi, ad opera del Dirigente Carlo Fonzi e dei figli Valentina e Vittorio Verini. La Dirigente del “Convitto Nazionale D. Cotugno” Serenella Ottaviano ha sottolineato come gli incontri culturali proposti dal Centro Studi Sallustiano, e soprattutto il Certamen con la sua “sana competizione”, consentano a ragazze e ragazzi, docenti e studiosi provenienti da tutta Italia una conoscenza diretta della città dell’Aquila, delle sue risorse e delle difficoltà ancora legate al post-sisma. La bella vittoria ottenuta al Certamen dai ragazzi del “Cotugno” va ad aggiungersi alla vincita a livello regionale delle Olimpiadi Classiche 2018/2019 – sezione lingua “latina” da parte dello studente Leonardo Grimaldi (IV A), all’affermazione di Vera Lazzaro (V C), il cui testo è stato scelto nel gennaio scorso per aprire la Notte Nazionale del Liceo Classico in tutta Italia, alla vittoria di Matteo Bucci (V A), che rappresenterà l’Abruzzo nella fase nazionale delle Olimpiadi

dell’Italiano, e all’assegnazione a Benedetta Alfonsetti (III C) del premio speciale del concorso “Legalità e cultura dell’etica” indetto dal Rotary International».

«Insomma – ironizzano – il “Cotugno” c’è… manca solo una sede!»

Il vincitore del Certamen Sallustiano 2019