L’Aquila, l’ASM ripulisce la piccola discarica di Via Sant’Agnese in centro storico

L’Aquila – bonificata dall’ASM l’area di Via Sant’Agnese, dove detriti e macerie avevano dato vita ad una piccola discarica

E’ stato effettuato l’intervento di bonifica dei rifiuti abbandonati in via Sant’Agnese, in pieno Centro Storico dell’Aquila. Lo rende pubblico l’Aquilana Società Multiservizi spa (ASM) attraverso un post sulla propria pagina Facebook.

La piccola discarica di Via Sant’Agnese.

Via Sant’Agnese…dopo l’intervento degli operatori dell’Asm.