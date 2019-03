L’Aquila, Esperti e giovani a confronto sulla ludopatia con SkillPower

L’Aquila – Ludopatia, esperti e giovani a confronto: presentazione della piattaforma web dei giochi di abilità “ SkillPower

Contrasto ai disturbi da gioco d’azzardo, sensibilizzare la cittadinanza sulle patologie legate alla ludopatia, promuovendo allo stesso tempo azioni volte alla lotta e all’informazione sul fenomeno considerato negli ultimi anni una vera “piaga sociale”.

Questo lo scopo del convegno “La ‘potenza del talento‘ per combattere la ludopatia“, in programma per sabato 30 marzo alle 10 all’Auditorium del Parco del Castello dell’Aquila. L’evento è organizzato da SkillPower, la piattaforma web di giochi d’abilità, ideata dai giovani aquilani Alfredo Specchio, Pietro De Gregorio e Andrew Rivelli, che presenteranno in anteprima nazionale il loro progetto basato sullo sviluppo di giochi di abilità.

«Abbiamo deciso di annunciare il coronamento del nostro sogno con un convegno che miri anche e soprattutto a sensibilizzare la popolazione sulle conseguenze del gioco d’azzardo e sugli effetti che questo fenomeno ha sul territorio, non solo in termini sociali, ma anche economici», hanno spiegato i tre giovani imprenditori.

Al dibattito prenderanno parte diverse figure professionali ed esperti che contribuiranno ad analizzare l’espansione della ludopatia nella nostra regione e nelle aree in ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009 e dei terremoti del 2016-2017, rivolgendosi in particolare alle nuove generazioni e cercando di dare risposte concrete, che portino alla creazione di una metodologia efficace di prevenzione e contrasto.