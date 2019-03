L’Aquila – Congratulazioni, Elisa!

«Dopo tanti sacrifici e sfide da superare, sei riuscita a superare anche questa!»

Auguri alla neo Dottoressa in Psicologia Elisa Di Cesare, da parte del marito Daniele Di Benedetto, che conferma: «Effettivamente per stare insieme a me dopo tanti anni…un titolo di studio simile si era reso necessario! Tanti auguri amore».