Check the style, i mondiali dell’hip hop a L’Aquila

Arriva a L’Aquila quello che, per rilevanza, può essere considerato il G8 dell’hip hop: Check the style.

Tre giorni di gare e di concerti che faranno confluire nel capoluogo abruzzese i più grandi campioni di hip hop e break dance.

Il 9, 10 e 11 maggio i ballerini più forti del mondo si sfideranno infatti in emozionanti gare di gruppi o singoli.

Motore dell’organizzazione è la palestra Zerogravity di Jacopo Scotti, molto noto nel settore per essere campione, insegnante, performer e giurato (nei concorsi) di breakdance.

Sue le movenze e l’abilità in un noto spot di un’ancor più nota marca sportiva, nel quale i primi fotogrammi lo restituiscono al pubblico davanti alla facciata della chiesa di San Bernardino a L’Aquila.

La buona tradizione di Zerogravity

Jacopo Scotti organizza da 16 anni l’evento che da 3 registra presenze da record.

Nella palestra di Zerogravity insegna a moltissimi bambini, ragazzi e adulti: l’età dei suoi allievi varia dai 4 ai 30 anni.

Ogni mese inoltre, nei locali della struttura, c’è la possibilità di incontrare i big della break.

Zerogravity è l’unico luogo a L’Aquila dove si insegnano e si praticano la breakdance e parkour.

Check the style, the battles

Nel corso dei tre giorni le gare verranno strutturate in diverse modalità: gruppo contro gruppo, 1 contro 1, 2 contro 2, 1 contro 1 femminile, 2 contro 2 under 16, 2 contro 2 under 12. È possibile iscriversi alle gare da un comodo form sul sito.

1on1 OPEN

1000 € CASH

Outbreak Europe / Hotel and Travel

Top 16 at Yalta Summer Jam + Hotel and Travel

2on2 OPEN

1000 € CASH

Trip to Outbreak Europe (Hotel and Travel)

1on1 Bgirl

500 € CASH

Outbreak Europe / Hotel and Travel

Crew vs Crew

1000 € CASH

Footwork 1on1

200 € CASH



Kids under 12 2on2

Street wear

Kids under 16 2on2

Street wear

L’organizzazione del centro commerciale L’Aquilone ha messo a disposizione parte della sua struttura interna per lo svolgimento delle gare.

Check the style, i concerti

9 Maggio alle ore 22.00 a Piazza Chiarino

Gli ospiti della serata saranno:

– Lo Jah (Cz)

– Slammer Sound (Aq)

– Dj Borracha (Aq)

10 Maggio alle 22.00 a Piazza Chiarino

– I Zona Rossa Krew (Aq) che festeggiano il decimo anniversario e

– BIG Bolo inner ground (BO)

Deda + Trix + Lugi + Moddi + Madkid

Check the style, l’evento principale

L’evento principale dei tre giorni si terrà sabato 11 Maggio alle 22.00 al Bliss

Gli ospiti locali e internazionali saranno:

– Dj Manzo (Ba)

– Keso + Morbo + DrJack + Dono (Abruzzo)

– STOKKA & MADBUDDY feat. Roc Beats aka Dj Shocca

lias Tasters Tour / Unlimited Struggle

– OCEAN WISDOM (Uk) per la prima volta in Italia

– Paparoby / Dabadub Sound System (Aq)

I biglietti sono già disponibili tramite prevendita.