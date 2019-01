Valle Aterno Fossa, Luca Giacomantonio è il nuovo allenatore

Dopo le dimissioni di Angelo Prospero, la Asd Valle Aterno Fossa ha scelto il nuovo allenatore per il prosieguo della stagione 2018/2019: si tratta di Luca Giacomantonio, 50 anni, diplomato Isef, che ha già guidato la Valle Aterno Fossa in passato, sia come tecnico dei settori giovanili che della prima squadra, oltre ad aver guidato anche la squadra dell’Aquilana per due stagioni ed aver vestito la maglia di giocatore con i colori giallorossi per oltre un decennio.

«Dopo la difficoltà legate al cambio di due allenatori nel corso della stagione – comunica la Dirigenza della Valle Aterno Fossa – abbiamo voluto scegliere un tecnico che conoscesse già l’ambiente e fosse di nostra fiducia. Giacomantonio ha guidato la squadra sia in momenti difficili, come l’anno del campionato di promozione o la scorsa stagione che ci ha visto retrocedere e poi ripescati, che in momenti esaltanti come il campionato 2015/2016 quando fu centrato il secondo posto: oggi, al netto di tutto e da “fossolano doc”, è ancora qui a rispondere “presente” alla nostra chiamata».

L’allenatore Luca Giacomantonio, dal canto suo, dichiara: «Ringrazio la dirigenza per la scelta fatta, che ho voluto comunque ben ponderare prima di accettare. L’obiettivo è concludere nel migliore dei modi il campionato in corso, ben consapevoli di avere una rosa giocatori forte e che vale molto più di quello che la classifica ha espresso sino ad oggi. Ci giocheremo ogni partita, senza timore di nessuno, ed a maggio tireremo le somme».