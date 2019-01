Tornano le arance della salute, venerdì e sabato con l’Airc a L’Aquila

Tornano le arance della salute, venerdì e sabato tra scuole e centri commerciali i giovani aquilani aiutano la ricerca dell’Airc

Venerdì 25 gennaio 2019 presso l’I.I.S. “Da Vinci Colecchi”, nell’ambito del progetto MIUR AIRC “Cancro Io ti boccio”, si terrà la vendita delle Arance della Salute. Da oltre 15 anni più di 900 scuole si uniscono ai volontari di AIRC per distribuire arance rosse italiane, in reticelle da 2,5 kg, con il contributo associativo di 9 euro. Il ricavato della vendita sarà utilizzato per finanziare i progetti di ricerca

più innovativi svolti nelle principali istituzioni italiane e per assegnare borse di studio a giovani laureati che si vogliono specializzare in oncologia.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività di Educazione alla Salute inserite nel Piano Triennale dell’Offerta

Formativa dell’istituto per l’a.s. 2018/19 e mira ad insegnare alle studentesse e agli studenti l’importanza di adottare stili di vita salutari ed il valore della gratificazione del volontariato, promuovendo la cittadinanza attiva e scoprendo il valore della ricerca scientifica.

Arance della salute, l’Airc nelle scuole aquilane

Verranno coinvolte le classi 2D, 2C e 5B dell’indirizzo alberghiero per la sede Da Vinci e le classi 5B dell’indirizzo CAT e 5A dell’indirizzo IPC per la sede Colecchi, con la collaborazione delle docenti Loredana Masciocco, Angela Schiavone, Nadia Sabatini, Monica Placidi e dei docenti Domenico Di Benedetto e Alessandro Cocco che provvederanno a preparare insieme agli studenti dolci e cocktail a base d’arancia da offrire a quanti vorranno acquistare le Arance della Salute. Nella sede “Colecchi” (via Acquasanta n. 18- zona Collesapone) la vendita è prevista dalle ore 8.30 alle ore 10.30, nella sede “Da Vinci” (via Monte S. Rocco n. 15 – zona Pineta Signorini), invece, dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

Arance della salute, l’Airc in città

Sabato 26 gennaio saranno allestiti, come ogni anno, tre punti vendita a L’Aquila per raccogliere le donazioni. Dalle 9 alle 19 i giovani volontari dell’Airc saranno presenti presso i centri commerciali: Aquilone, Globo e Carrefour (Collesapone). Per chiunque volesse aiutare con i turni di volontariato, fanno sapere dall’associazione, è disponibile il numero di telefono 328 357 0265.