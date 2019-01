Silvio Berlusconi torna a L’Aquila, sabato 26 al fianco di Marsilio

Silvio Berlusconi torna a L’Aquila a nove anni di distanza dall’ultima visita nel capoluogo abruzzese.

Lo farà sabato 26 nel corso di un appuntamento all’Ance per la campagna elettorale di Marco Marsilio.

A quanto si apprende, il Cavaliere sarà all’Ance intorno alle ore 11: previsto un incontro con le categorie, poi forse una visita al Progetto Case che volle fortemente realizzare.

Negli ultimi giorni si erano moltiplicate le voci su un eventuale ritorno di Silvio Berlusconi in città, visto anche il 25′ anniversario del suo partito e l’annuncio di una nuova candidatura alle Europee del Cavaliere.

Si erano spesi in inviti anche alcuni dei candidati di centrodestra attualmente in corsa per le regionali, tra i quali Anna Lisa Di Stefano e Roberto Tinari. Nel post sisma furono 27 le visite dell’allora premier Silvio Berlusconi.