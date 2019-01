Quarantanove anni per l’Antica et Nobile Congregationem, eletto il direttivo agnesino del 2019

Nel giorno dedicato alla festa di S. Agnese, presso sede storica de la Nobile “Trattoria Matriciana”, si è riunita per la quarantanovesima volta, l’ Antica et Nobile Congregationem de Sancta Agnese in L’Aquila per rinnovare il gruppo direttivo. Come da secolare e certificata tradizione, l’assemblea elegge e nomina solo e soltanto le sei cariche istituzionali e tradizionali

Questi gli eletti per l’anno Agnesino 2019

MAGNUS MAGISTER: LUCA FRASCARIA.

LIMAM AUDIOLESAM: MASSIMO CASACCHIA.

JU ZELLUSUM: MARCELLO LANCIONE.

MATER AUGELLI…….:GIUSEPPE FIORE.

RECCHIAM REFRIGERATAM: LUIGI VIRGILIO.

ANCILLA VIRGINEM…….: FRANCO PICUTI.

CONSERVATORES A.V. ; LUIGI CARDILLI.

Nella stessa serata è stato eletto anche il nuovo direttivo dell’ “ACCADEMIA DELLA LINGUA” che dovrà occuparsi all’organizzazione degli eventi che dovranno celebrare degnamente i 50 anni ufficiali della nostra “ANTICA E NOBILE CONGREGAZIONE DI SANTA AGNESE IN L’AQUILA”. Prima congregazione per “ROGITO NOTARILE” e con date e documentazione certa e verificata.

MAGNIFICO RETTORE: ENRICO STORELLI.

SEGRETARIO: DEMETRIO MORETTI.

TESORIERE: BERNARDINO ROCCHI.

MEMBRO: MARIO NARDUCCI.

MEMBRO: MIMMO EMANUELE.

MEMBRO: RICCARDO MARIANI.

