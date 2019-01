Piove in classe, lezione in Aula magna

In una classe della scuola media Patini infiltrazioni d’acqua dal soffitto, classe spostata in Aula magna.

A seguito della forte nevicata di metà dicembre, si sono registrate infiltrazioni d’acqua dal soffitto di una classe della scuola media Patini dell’Aquila. Gli alunni, che al ritorno in aula hanno trovato il locale con acqua a terra, sono stati spostati presso l’Aula magna della scuola e lì probabilmente dovranno rimanere fino alla fine dell’anno, con i conseguenti disagi anche per gli altri alunni che non potranno utilizzare l’Aula magna, che si trova al piano inferiore rispetto all’aula.

Il Comune, proprietario dell’immobile, è stato infatti avvisato ed è stato eseguito un sopralluogo tecnico. Come messo “nero su biaco”, la struttura è sicura, ma naturalmente vanno effettuate le operazioni di ripristino. Sono stati anche individuati i fondi per eseguire i lavori, che però – come emerso durante una riunione con i genitori – finché ci sono i ragazzi a scuola non potranno essere avviati. Insomma, per evitare lezioni con un secchio per la raccolta dell’acqua e sotto infiltrazioni che si stanno allargando, gli alunni dovranno rimanere nell’Aula magna fino a fine anno scolastico, quando si potranno effettuare i lavori senza la presenza di alunni a scuola.