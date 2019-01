Incidente sulla statale, tre mezzi coinvolti

Incidente stradale sulla statale 17, due auto e un camion si sono scontrati nei pressi del bivio per Sant’Elia.

Nel primo pomeriggio di oggi si è registrato un incidente stradale sulla statale 17, nei pressi del bivio per Sant’Elia; per cause al vaglio della polizia municipale intervenuta sul posto, a scontrarsi sono stati tre mezzi, due auto e un camion. Una delle auto è poi finito contro un cartello stradale sul vicino spartitraffico.

Sul posto, anche gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure agli automobilisti coinvolti e trasportato in ospedale i feriti. Sarebbero diverse le persone coinvolte, tra cui anche due minori.