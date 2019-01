Gelateria Duomo L’Aquila premiata dal Gambero Rosso

La gelateria Duomo, storica attività del maestro gelataio Francesco Dioletta, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento dei “Tre Coni” al Salone Internazionale di Rimini, entrando di diritto nella guida “Gelaterie d’Italia 2019” del Gambero Rosso.

La gelateria Duomo è stata premiata per

“la rigorosa selezione degli ingredienti, le tecniche innovative di lavorazione, un perfetto bilanciamento dei sapori e la creatività espressa nel battezzare i vari gusti caratteristici dell’Abruzzo, dalla montagna al mare”.

Con questa motivazione, gli esperti del settore hanno attribuito alla Gelateria Duomo dell’Aquila i “Tre Coni”, simboli di eccellenza riconosciuti da Gambero Rosso nella guida “Gelaterie d’Italia 2019”.

Si tratta dell’unica gelateria d’Abruzzo a ricevere un punteggio così alto.

L’attestato di merito viene al termine di un’attenta selezione tra i partecipanti al 40°SIGEP di Rimini, il Salone Internazionale dedicato alla gelateria, pasticceria e panificazione artigianale.



Un premio prestigioso che ripaga il maestro gelataio Francesco Dioletta e l’imprenditore Giorgio Carissimi (in foto) dei recenti investimenti affrontati per rilanciare il centro storico del capoluogo

Quest’anno l’antica gelateria aquilana festeggia 34 anni di attività nel segno della tradizione, ma con uno sguardo sempre rivolto al futuro.

Si tratta di un traguardo importante per il rilancio del commercio cittadino che vede protagonista anche Giorgio Carissimi, nipote di Francesco Dioletta, capace di gestire nel migliore dei modi i punti vendita di piazza Duomo e del centro commerciale L’Aquilone, oltre a portare avanti brillantemente l’ Hotel L’Aquila 4**** in via Simonetto e l’Osteria da Giorgione in via del Guastatore.

Già nel 2014 la Gelateria Duomo venne premiata da “Il Gastronauta” attraverso una statistica nazionale pubblicata su “Il Sole 24 Ore”