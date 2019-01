Anche la congrega delle Linguette Sandemetrane ha onorato l’annuale appuntamento agnesino, cena da Leda e Santino e nomination per le cariche da eleggere

La congrega delle “Linguette Sandemetrane” si è riunita Lunedì 21 Gennaio 2019 presso il Ristorante “Leda &Santino” a Villa Sant’Angelo per la consueta assemblea annuale.

Durante la cena, sempre più partecipata, non sono mancati gli sfottò e le “sviolinature”, lanciate in tutte le direzioni dagli associati, al fine di acquisire prestigio ed indirizzare le cariche.

E’ stata preparata una scheda unica con “Nomination” che ha dato i seguenti risultati:

La Vipera: Domenica Ricotta

La Socera: Angela Giarrusso

Te Sempre Raggiò: Ivanova Ciccone

La Sapurita: Giuseppina Riocci

La Perpetua: Elvira Ciccone

NN Ji sta Bonu nu zippu: Lucia Cirilli

Predicatore: Giambattista Ulizio

Passeggiatore: Vincenzo Taddei

Lu Mbastusu: Egidio Giammatteo

Recchie e Prete: Giuliano Filauro

Capo Cantiere: Angelo Nardecchia

Vanitusu: Pasquale Andreassi

Pignataru: Antonino Ulizio (contumace)

Lengua Zozza: Piero Ulizio

Jettattore: Francesco Sablone.

Successivamente c’è stata l’assemblea delle cariche che ha eletto il direttivo:

Gran Priore: Piero Ulizio

Madre Badessa: Giuseppina Riocci

Sacrestanu: Francesco Sablone.