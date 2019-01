Sant’Agnese 2019, la congrega dei Cavalieri

I Cavalieri di Sant’Agnese, il ritrovo alla Tana del Cavaliere e l’elezione dei linguacciuti della Congrega

Nella serata di ieri, lunedì 21 gennio, si sono riuniti per un appuntamento che si rinnova dal lontano 1985, I Cavalieri di Sant’Agnese alla Tana del Cavaliere in quel di Gignano, per procedere all’elezione dei linguacciuti della Compagnia che si sono distinti nel corso dell’anno nell’arte della maldicenza. Malgrado sia tornato da Cagliari per partecipare alla conviviale non ha potuto intervenire il cavaliere Giampiero Lauri, a causa di una forte influenza che lo ha costretto a rimanere a letto, mentre l’altro cavaliere Danilo Lepidi è stato assente giustificato per motivi di lavoro a Casale Monferrato, ma ha votato attraverso il collegamento Skype.

Sant’Agnese 2019 per la Congrega dei Cavalieri, questi gli eletti

Presidente Ugo Visconti; vice presidente Gaetano Faccenda; segretario Antonello De Nuntiis; Mamma dei c…i deji’altri Danilo Millimaggi; Lima Sorda Claudio Lepidi; Recchia fredda Fabrizio Filoni; lavannara Roberto Marzi e zillusu Sandro Marcantonio.