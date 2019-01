La confraternita dei Devoti di Sant’Agnese si è riunita ed ha eletto il nuovo Priore per il 2019, plebiscito per Rinaldo Tordera che ha battuto Guido Liris alle primarie agnesine del 60ennale

Rinaldo Tordera, direttore generale della Asl dell’Aquila, è stato eletto ieri sera “Priore” per il 2019 della più antica Confraternita agnesina aquilana, ovvero la ”Confraternita aquilana dei ’devoti’ di Sant’Agnese” dalla quale è nata l’omonima Associazione culturale, che da quattordici edizioni promuove la rassegna “Il Pianeta Maldicenza”. La Confraternita, che festeggia quest’anno il sessantennale, per antica tradizione, elegge una sola carica. Tordera è risultato il più votato (quasi un plebiscito) al termine dello scrutinio (presidente del seggio: Giuseppe Pulcini, Pasquale Martella e Giorgio Splendiani scrutatori) tenutosi a conclusione di una frizzante e allegra serata nel ristorante, in centro storico, “Delfina alle 99 Cannelle” che, dal 2013 è diventato il “Triclinio” della Confraternita dopo le “Mangiatoie” storiche delle trattorie “Macallè” e “San Biagio”. «Quest’anno io festeggio i miei 20 anni all’Aquila- ha detto a caldo un

sorpreso quanto commosso Tordera- ma ora, se mi consentite, con questo grande onore, mi sento davvero uno di voi”. Al Priore uscente per tradizione è toccato offrire champagne e Giovanni Nardecchia, pur assente giustificato per ragioni di lavoro, non si è sottratto. Così il testimone (il tradizionale piccolo piccone “male e peggio”) e le insegne (l’antico medaglione in legno finemente intarsiato) è stato passato dal Devoto più anziano, Pasquale Martella, a Tordera cui toccherà ”governare” l’Anno Agnesino 2019, l’anno del Sessantennale.

Esso quissi, i priori della confraternita dal 1959 ad oggi

1959 Alfredo Properzi

1960 Tancredi Nanni

1961 Manlio Marinelli

1962 Alberto Gualtieri

1963 Ugo Paolantonio

1964 Gaetano Bellisari

1965 Arturo Fogola

1966 Nino Urbani

1967 Mario Catalano

1968 Alberto Gualtieri

1969 Tancredi Nanni

1970 Alfredo Properzi

1971 Ugo Paolantonio

1972 Manlio Marinelli

1973 Gaetano Bellisari

1974 Nino Urbani

1975 Lorenzo Andreini

1976 Corrado Farroni

1977 Lucio Barattelli

1978 Sandro Marinelli

1979 Mario Lolli

1980 Gino Ludovici

1981 Giorgio Splendiani

1982 Teobaldo Cinque

1983 Domenico Trecco

1984 Peppe Pulcini

1985 Giovanni Pienabarca

1986 Giorgio Corradini

1987 Germano Barattelli

1988 Peppe Azzarone

1989 Enrico Di Benedetto

1990 Pasquale Martella

1991 Enrico Farina

1992 Giulio Colangeli

1993 Peppe Santoro

1994 Ezio Villante

1995 Igino Desiati

1996 Enrico Carli

1997 Gianfranco Masciocchi

1998 Dario D’Armi

1999 Amedeo Esposito

2000 Fabrizio Marinelli

2001 Tommaso Ceddia

2002 Fausto Ronconi

2003 Angelo De Nicola

2004 Oreste Cordeschi

2005 Lucio Frammolini

2006 Angelo Sella

2007 Serafino Petricone

2008 Carlo Cobianchi

2009 Riccardo Lopardi

2010 Riccardo Lopardi

2011 Oreste Cordeschi

2012 Pasquale Martella

2013 Stefano Tinari

2014 Fabrizio Caporale

2015 Giulio Cesare Primerano

2016 Federico Fiorenza

2017 Ettore Barattelli

2018 Giovanni Nardecchia

2019 Rinaldo Tordera