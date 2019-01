Sant’ Agnese Montanara, gli eletti

21 gennaio come di consuetudine una cordata di alpinisti ed appassionati di trekking aderenti alla ” Venerabile Confraternita della Piccozza” si è riunita presso lo sperimentato Ristorante Pizzeria Osteria ” I Giardini di Vetoio ” per proclamare le candidature di “Sant’Agnese Montanara” .

Essendo la cordata numerosissima non è stato semplice giungere alla proclamazione delle candidature, troppi candidati e candidate si sono dati battaglia per affermarsi, e sotto la menzione

“ per le incommensurabili capacità manifeste nell’esercizio della funzione all’esito delle elezioni svoltesi si conferisce il titolo”:

● Presidente “taglia e Cuci Montanara” sig. Felice Flati

● Vice Presidente “biforcuta Montanara” Remo Cianca

● Segretario “Pizzuta Montanara” sig. Carlo Iorio

● Mamma dei cazzi dej’atri sig. Gianluca Torpedine

● Lavannara sig.ra Monica Maurizio

● Lima sorda sig. Mario D’Angelosante

● Recchie fredde Mario Cimeta