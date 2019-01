Orsello Cup, decimo trofeo Fischer, ad Ovindoli i migliori atleti del centro Italia

Decimo Orsello Cup Trofeo Fischer: Nel week-end ad Ovindoli arrivano i migliori atleti del centro Italia

La decima edizione dell’Orsello Cup sarà un appuntamento “special edition” dedicato esclusivamente alle categorie ragazzi ed allievi con la partecipazione degli atleti dei Comitati Regionali Appenninici.

Ovindoli, 21 Gennaio 2019 – Si svolgerà nel weekend del 26 e 27 Gennaio ad OVINDOLI MONTE MAGNOLA la decima edizione dell’ORSELLO CUP – TROFEO FISCHER SPORTS ITALIA.

La più classica delle gare di sci alpino del Centro Italia festeggerà il suo decimo compleanno con una “special edition” dedicata al confronto interregionale tra i migliori atleti dei Comitati Regionali dell’Appennino delle categorie Children. Prevista peraltro la partecipazione di oltre 250 concorrenti per ciascuna gara. Il programma prevede la disputa di una gara di Slalom Speciale ed una di Slalom Gigante entrambe in doppia manche (con la sola esclusione dello Slalom Gigante per la categoria Ragazzi, per la quale i regolamenti federali non consentono la disputa delle 2 manche), sulla pista Montefreddo-Settebello fiore all’occhiello della Stazione di Ovindoli Monte Magnola.

Al termine della manifestazione sarà stilata la classifica a squadre ed il Comitato Regionale che avrà totalizzato nelle due gare il maggior numero di punti con gli atleti classificatisi nei primi dieci posti di ogni gara (punteggio di Coppa del Mondo), porterà a casa l’ambito Trofeo.

L’Albo d’oro dell’Orsello Cup vede lo Sci Club Terminillo con due vittorie (2010-2011), lo Sci Club Livata con cinque (dal 2012 al 2016) e lo Sci Club Orsello Magnola con due vittorie (201 e 2018).

«Abbiamo voluto stravolgere l’edizione del decennale creando un appuntamento speciale, dedicato alle sole categorie children» ha dichiarato Andrea Ruggeri, Direttore Generale dello Sci Club Orsello Magnola che ha aggiunto «Anche per la vittoria del Trofeo a Squadre abbiamo cambiato il format, mettendo in concorrenza non i singoli Sci Club, ma bensì i Comitati Regionali dando la possibilità così a tutti i club di gareggiare come Equipe Regionale».

La manifestazione organizzata dallo SCI CLUB ORSELLO MAGNOLA in collaborazione con il Comitato Lazio e Sardegna della FISI, avrà come main sponsor per il terzo anno consecutivo il brand FISCHER ma anche altri numerosi sponsor e partner tra i quali: Lgs Elettronica, Vima, Vitalini, Atmosphere Hotel Les 2 Alpes, G-TO Guasto e Franceschi Sport, molti dei quali metteranno a disposizione materiale tecnico destinato ai migliori tre atleti di ciascuna categoria.