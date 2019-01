Nuovo Basket Aquilano, Davide Tedeschini al posto di Titti Stama

Serie C, separazione consensuale tra il Nuovo Basket Aquilano e coach Titti Stama, la squadra a Davide Tedeschini con l’ausilio di Paolo Nardecchia.

Il Nuovo Basket Aquilano comunica di aver consensualmente risolto, in pieno accordo con Giuseppe Titti Stama, la collaborazione tecnica esistente per questa stagione sportiva per il ruolo di Capo Allenatore della formazione di Serie C Silver: «Al coach vanno i ringraziamenti più sentiti per il lavoro svolto in questo anno e mezzo e tutta la vicinanza in qualunque altra esperienza professionale dovesse a breve iniziare: resterà sempre nell’ambiente aquilano la consapevolezza di aver accolto in questo periodo al PalaAngeli un vero signore del parquet. Da oggi la squadra è affidata, con il ruolo di Capo Allenatore, a Davide Tedeschini, che sarà affiancato nella conduzione tecnica da Paolo Nardecchia. A Davide, aquilano purosangue di 23 anni e cresciuto da giocatore in tutte le categorie giovanili e nei primi anni di serie C nella società del PalaAngeli e che da tempo ha iniziato la sua carriera da allenatore nel prestigioso Settore Giovanile al fianco di Paolo Nardecchia, un caloroso in bocca al lupo: avrà accanto l’affetto dei tantissimi appassionati che sono da sempre al fianco del Nuovo Basket Aquilano»