Marsilio, sottoscritta la carta di impegno per l’ospedale di Popoli.



«Ho ritenuto doveroso sottoscrivere la Carta di impegno e corresponsabilità per la salvaguardia dell’ospedale di Popoli che mi ha sottoposto il Movimento ‘Avanti tutta’. La salvaguardia degli ospedali sul territorio è necessaria per evitare lo spopolamento delle aree interne. Voglio, invece, che la struttura di Popoli non solo sia salvaguardata ma valorizzata.»

Il candidato presidente della coalizione di centrodestra alla Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato il documento nel Comune di Vittorito alla presenza del primo cittadino, Carmine Presutti, e del sindaco di Raiano, Marco Moca.

Marsilio si è dichiarato “contrario alle scelte scellerate che il governo di centrosinistra ha messo in atto senza considerare le necessità delle popolazioni delle aree interne”.

«Il ridimensionamento dell’ospedale SS. Trinità non è stato motivato da validi argomenti – ha dichiarato il candidato alla presidenza della Regione -. Costringere i cittadini di queste zone a raggiungere gli ospedali di Chieti e Pescara non solo crea un danno a loro ma intasa pronto soccorso e reparti di quei nosocomi.»

«Dopo il 10 febbraio porteremo avanti una sanità finalmente a misura di persona» ha concluso Marsilio.