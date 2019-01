Lavoro e formazione, a febbraio corso gratuito e assunzione per 6

Partirà a breve un corso gratuito di Autocad rivolto a disoccupati e inoccupati.



Peainforma SRL in collaborazione con Openjobmetis SPA e Talentform SPA grazie ai fondi del FORMA.TEMP organizza un corso gratuito di Autocad 2D/3D della durata di 240 ore rivolto a disoccupati e inoccupati.



Il corso avrà inizio il 6 febbraio 2019 e al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza, previa la presenza per almeno il 70% delle ore.



I posti disponibili sono 12 ed i candidati verranno selezionati tramite colloquio.

I sei candidati più meritevoli, al termine del corso, verranno assunti con un contratto a tempo determinato e in somministrazione con Openjobmetis SPA, presso alcune aziende dell’aquilano.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi al numero 0862680625, oppure scrivere all’indirizzo email info@peainforma.com

Le iscrizioni termineranno il 4 febbraio 2019.

Il corso si terrà presso la sede di Peainforma srl, in s.s. 17 bis nr.32 (zona L’Aquila est).