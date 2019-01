Ciao Mario, giovane guerriero

Si è spento a soli 22 anni Mario Coscione, giovane aquilano con la passione del rugby.

Comunità aquilana in lutto per la morte di Mario Coscione, seguita a una lunga malattia, affrontata da vero combattente, “con il sorriso e la determinazione di chi non voleva arrendersi”, come ricordano gli amici. Il giovane è venuto a mancare presso l’ospedale Santo Spirito di Pescara, dove era ricoverato.

Il Presidente del Paganica Rugby, Antonio Rotellini, ha porto alla famiglia le più sentite condoglianze a nome della Polisportiva tutta: «Mario, il tuo esempio di umiltà e il tuo sorriso nonostante tutto rimarranno sempre nei nostri cuori».

La redazione del Capoluogo.it si associa ai sentimenti di cordoglio.