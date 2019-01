Rugby, domenica di gioie e dolori per le abruzzesi

Un punto per l’Unione L’Aquila a Catania, Belve Neroverdi sconfitte in casa. Nella serie B di rugby, una vittoria del Paganica e una sconfitta per l’Avezzano.

Per quanto riguarda le altre partite, la Serie C vede una probabile vittoria a tavolino dell’Unione L’Aquila (Roma Urbe non si è presentata) e una sconfitta di misura del Pescara a Anzio. Non ha giocato la Polisportiva, che inizierà la prossima settimana una nuova poule, durante la quale sfiderà Imola, Formigine e Bologna, oltre a Forlì e San Benedetto già compagne di girone. Infine, per quanto riguarda le giovanili élite si registrano due sconfitte in U18, da parte dell’Avezzano negli ultimi minuti a Catania e dell’Unione L’Aquila sul campo della Capitolina, e una vittoria di Rugby Experience nell’esordio assoluto in élite U16, in casa con Roma Legio Invicta.

A risollevare le sorti delle abruzzesi, la Polisportiva Paganica Rugby che vince in trasferta contro il Rugby Roma Olimpic Club.

I rossoneri sono scesi in campo con il piglio e l’atteggiamento giusto. Le condizioni del campo al limite della praticabilità non hanno però permesso al Paganica di fare il solito gioco di movimento. I ragazzi di coach Rotellini si sono saputi adeguare a un gioco più conservativo basato sul possesso e l’efficacia. Da qui sono riusciti a creare le basi per una vittoria importantissima. Al 5° minuto il Paganica va in vantaggio con un calcio piazzato di Stefano Rotellini e dopo 4 minuti i padroni di casa, su un’ingenuitá della linea difensiva rossonera, realizzano un calcio piazzato portandosi sul 3 a 3. Replicano i paganichesi al 15° con un altro calcio piazzato di Stefano Rotellini. Il Paganica produce gioco e buoni avanzamenti e, su un’azione multifase, va in meta con Antonello Anitori. Nel secondo tempo il Paganica inizia a gestire la partita producendo buone azioni che però non si concretizzano per poco. Realizza poi un calcio piazzato al 26° minuto. Con il risultato di 3 a 13 si chiude la partita. La parola al Coach: «Avevo chiesto ai ragazzi di scrollarsi la delusione della pur ottima partita fatta con il Villa Pamphili. Ho chiesto loro di mettere testa e cuore per portare a casa un risultato che per noi era di fondamentale importanza. I ragazzi sono stati eccezionali facendo una partita con un’attitudine unica soprattutto per le proibitive condizioni del campo. Hanno giocato da grande squadra e questo mi rende ulteriormente consapevole del fatto che la nostra sia una squadra che fino all’ultima giornata di campionato dirà la sua per la vittoria finale».

Tutti i risultati, in attesa dell’omologazione da parte del giudice sportivo.

Campionato nazionale di Serie A, girone 3 | X giornata | 20 gennaio, ore 14:30

Amatori Catania – UR L’Aquila 20-13

Campionato nazionale di Serie A femminile, girone 2 | XI giornata | 20 gennaio, ore 14:30

Cus Ferrara – Belve Neroverdi 30-21

Campionato nazionale di Serie B, girone 4 | XI giornata | 20 gennaio, ore 14:30

Rugby Roma – Polisportiva Paganica 3-13

UR Capitolina – Avezzano Rugby 22-0

Campionato nazionale di Serie C, girone G | XI giornata | 20 gennaio, ore 14:30

UR L’Aquila – Roma Urbe non disp. per ritiro Roma Urbe

Rugby Anzio – Pescara Rugby 7-0

Campionato élite U18 | X giornata| 20 gennaio, ore 12

Cus Catania – Avezzano Rugby 24-19

UR Capitolina – UR L’Aquila 66-5

Campionato interregionale U18 (Abruzzo-Lazio) | X giornata | 20 gennaio, ore 12

Latina Rugby – Polisportiva Paganica 19-34

Campionato interregionale U18 (Abruzzo-Marche) | IX giornata | 20 gennaio, ore 12:30

LP San Benedetto – Rugby Tortoreto 15-65

Rugby Sambuceto – Amatori Ascoli 20-0 a tavolino

Coppa Italia femminile U18 | VI giornata | 20 gennaio | Napoli

Amatori Napoli, Rugby Tetras, Partenope Napoli, Hammers Campobasso, Le Longobarde

Campionato élite U16 | gir. 1 | I giornata | 20 gennaio, ore 11

Rugby Experience – Roma Legio Invicta I 36-12

Campionato interregionale CAL U16 | gir. 1 | I giornata | 20 gennaio, ore 11

Arnold Rugby – UR L’Aquila 55-5

Avezzano Rugby – Nea Ostia 34-29

Coppa Lazio Abruzzo U16 | gir. 3 | I giornata | 20 gennaio, ore 11

Adriatica RC – Polisportiva Abruzzo 90-14

Polisportiva Paganica – Rugby Sambuceto 12-38

Raggruppamenti regionali U14 | X giornata | 19 gennaio, ore 15:30

Rugby Experience – Polisportiva L’Aquila (Avezzano)

Avezzano Rugby – Rugby Sambuceto (ore 16)

Pescara Rugby – Polisportiva Abruzzo (20 gennaio, ore 10)

Raggruppamento regionale U12 | IX giornata | 20 gennaio, ore 11 | Pescara

Pescara Rugby, Amatori Teramo, Rugby Experience (2 squadre), Rugby Tetras, Avezzao Rugby

Raggruppamento regionale U12 | IX giornata | 20 gennaio, ore 11 | San Giovanni Teatino

Rugby Sambuceto, R. Sulmona 1967, Polisportiva Paganica, Polisportiva L’Aquila, Vecchie Fiamme

(foto staff Paganica)