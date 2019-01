Rubate le auto dei vigili del fuoco in servizio, furto nella notte a L’Aquila

Rubate le auto di due vigili del fuoco in servizio durante il turno notturno

Come riportato da Ilmessaggero.it, nella notte sono state rubate le auto a due vigili del fuoco impegnati nel turno notturno. Avevano parcheggiato le loro auto in via Lanciano e, una volta finito il turno, non c’erano più. Le auto, che sembrerebbero essere di media cilindrata, erano parcheggiate proprio nella zona che viene utilizzata abitualmente dai vigili del fuoco che prestano servizio in caserma a L’Aquila. E’ stata sporta denuncia alla Polizia.