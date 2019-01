Pausa Caffè con Guido Liris, la nuova sfida delle elezioni regionali

Pausa Caffè con Guido Liris candidato in Fratelli d’Italia: “Con Marsilio cambieremo la storia dell’Abruzzo”

“In politica ci si entra per passione, ed è con la passione che da quando ho quindici anni condivido il mio percorso politico, ed ora anche amministrativo, con gli stessi ragazzi di allora”.

Dalle battaglie universitarie al lavoro amministrativo nel Comune dell’Aquila, Guido Quintino Liris tira le somme della sua stagione politica e lancia la sfida alle elezioni regionali del 10 febbraio 2019.

Guido Quintino Liris, Vice Sindaco dell’Aquila e candidato alle elezioni regionali abruzzesi nella lista di Fratelli d’Italia racconta nella Pausa Caffè de IlCapoluogo.it le tappe del proprio cursus honorum politico, dalle battaglie passionali di sindacalismo studentesco nelle scuole e nelle università passando per la circoscrizione ed il lavoro in Provincia. Decisivo il lavoro di questi mesi in Comune, dalla vittoria storica del centrodestra alle amministrative del 2017 a L’Aquila per Guido Liris la nuova sfida è il Consiglio Regionale.

“Dal PdL a Forza Italia, il gruppo che era con me rimase in Forza Italia, con il centrodestra e per nove anni siamo stati protagonisti della storia di Forza Italia in Regione. Abbiamo portato alta questa bandiera con risultati più che lusinghieri in Regione ed in Città. Siamo stati il primo partito in Città sia nelle comunali del 2017 che nelle elezioni politiche del 2018. Poi però – racconta Liris – sono venute meno alcune condizioni vitali nel partito. Quando si limita l’agibilità delle persone libere che sui territori scrivono da anni la storia del centrodestra si penalizzano le forze migliori“. “Siamo stati messi di fronte ad una scelta e noi abbiamo scelto la libertà di lavorare per il nostro territorio”.

Guido Liris, “Conosco Marco Marsilio da anni e conosco la sua passione e la sua serietà”