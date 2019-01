Lega, Imprudente e Del Beato inaugurano la sede

È prevista per Lunedì 21 gennaio alle ore 18:00 presso Via Verdi (150 mt dopo Piazza del Teatro) l’inaugurazione del comitato elettorale dei candidati della Lega al Consiglio Regionale Emanuele Imprudente e Tiziana Del Beato.

«L’appuntamento del 10 febbraio – scrive in una nota la Lega L’Aquila – è l’ultima occasione che le aree interne dell’Abruzzo hanno per provare una volta per tutte a ridisegnare una nuova Regione, più inclusiva, più moderna, più intelligente. Una Regione che sappia valorizzare le particolarità di tutti i territori che, dall’area costiera alle aree interne, devono avere le stesse opportunità di sviluppo. Lunedì 21 gennaio – continua la Lega aquilana – inaugureremo il comitato elettorale dei candidati Emanuele Imprudente, assessore del Comune dell’Aquila e già segretario provinciale della Lega, e Tiziana Del Beato. Insieme a loro saranno presenti L’Onorevole Luigi D’Eramo, il Gruppo Consiliare del Comune dell’Aquila, dirigenti, amministratori della provincia e simpatizzanti. L’invito è esteso a tutta la cittadinanza».