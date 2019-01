Francesco di Sales, l’incontro dei giornalisti con il cardinale Petrocchi

Francesco di Sales: a L’Aquila l’incontro dei giornalisti con il cardinale Petrocchi e il presidente Pallotta.

Mercoledì 23 gennaio, alle ore 9,30, il Cardinale Arcivescovo Giuseppe Petrocchie il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo Stefano Pallotta incontreranno gli Operatori della comunicazione in prossimità della festa di San Francesco di Sales.

La giornata di formazione verterà sul tema del Messaggio di Papa Francesco per la 53^ Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali: «Siamo membra gli uni degli altri» (Ef 4,25). Dalle community alle comunità.

In una recente nota, la Sala Stampa vaticana sottolinea che il tema di quest’anno vuole evidenziare “l’importanza di restituire alla comunicazione una prospettiva ampia, fondata sulla persona, e pone l’accento sul valore dell’interazione intesa sempre come dialogo e come opportunità di incontro con l’altro”.

Il Presidente dell’ODG Abruzzo Pallotta interverrà, in particolare, sul tema : “Dalle community alle comunità: la responsabilità professionale antidoto alle fake news”.

L’incontro si terrà presso la sala Benedetto XVI dell’Istituto di Scienze Religiose ‘Fides et ratio’ in via Vetoio a Coppito (L’Aquila).

Chi partecipa all’incontro può iscriversi sul Sigef e ricevere 6 crediti formativi dell’ODG.