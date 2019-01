Casa a L’Aquila, scende il prezzo del mattone e affitti a picco

Comprare casa in Abruzzo costa un po’ meno: scende il prezzo del mattone nella nostra regione, mentre per gli affitti si rileva un calo importante a L’Aquila.

Nel capoluogo di regione infatti negli ultimi dodici mesi i prezzi delle case in affitto si sono abbassati di un sensibile 7,7%: costo al metro quadro di 5,99 euro, che resta comunque fra i più alti in regione.

Sono i dati emersi dall’osservatorio di Immobiliare.it sul settore residenziale nel secondo semestre 2018.

Andiamo a vedere nel dettaglio quanto emerge dalle rilevazioni.

Per comprare casa in Abruzzo in media si spendono 1.492 euro al metro quadro.

Le situazioni sono diverse se si analizzano i costi delle abitazioni nelle città capoluogo. Partendo dalle compravendite, la discesa dei prezzi è particolarmente evidente a Chieti, dove i prezzi delle case in vendita hanno perso 4 punti percentuali su base semestrale, seguita da Teramo e L’Aquila, rispettivamente -3,8% e -3,4%. Va meglio a Pescara, dove il calo si arresta a -1,4% (e -0,6% su base trimestrale).

Pescara è anche il capoluogo più caro per quanto riguarda le compravendite: acquistare una casa costa in media 1.762 euro al mq, ben oltre la media regionale e il 56% in più rispetto a Teramo, la città più economica, dove per acquistare un’abitazione bisogna mettere in conto una spesa media di 1.128 euro/mq.

A L’Aquila il calo in un anno dei prezzi è stato del 6,5%: si spendono 1.539 € al metro quadro

Per gli affitti, invece, il prezzo medio in Abruzzo per la locazione è di 6,48 euro/mq.

E’ sempre Teramo la città abruzzese più economica, anche per quanto riguarda i canoni di locazione, dove l’oscillazione dei valori in questo settore raggiunge il -4,1%. Diametralmente opposto quello che accade a Chieti, dove il mercato degli affitti risulta in ottima salute, con prezzi che recuperano il 9,3% su base semestrale: si pagano 5.38 € al metro quadro

A L’Aquila il calo più vistoso dei prezzi: -7.7% in dodici mesi, che hanno portato ad attestarsi su un prezzo medio di 5.99 al metro quadro per affittare una casa.

Pescara è il capoluogo più caro in cui affittare casa in regione: qui per un bilocale da 60 mq servono in media 432 euro, mentre a Teramo ne bastano 317.