Ama, da oggi si possono inviare segnalazioni istantanee su Whatsapp e Telegram

Ama L’Aquila, attivato il servizio di messaggistica istantanea su Whatsapp e Telegram

L’Azienda della Mobilità Aquilana annuncia l’attivazione del servizio di messaggistica istantanea WhatsApp per ricevere, dagli utenti, segnalazioni e suggerimenti e un canale Telegram per ricevere informazioni e aggiornamenti in tempo reale sul servizio. Per attivare il servizio whatsApp basta scaricare l’applicazione e salvare sulla rubrica il numero 348-8619657.

Ama L’Aquila, le segnalazioni dell’azienda sul canale Telegram

Per attivare il canale Telegram basta scaricare l’applicazione e cercare il canale “ama l’aquila”

con uno spazio tra ama e l’aquila. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web della società: www.ama.laquila.it