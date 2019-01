USRC si rimette in moto, trasferiti 27milioni in due settimane

Si rimette in moto l’ USRC con il nuovo titolare Ing. Raffaello Fico, approdato realmente a capo dell’USRC solo il 4 gennaio ultimo scorso.

“Conosco benissimo la fotografia dell’USRC e sapevo di trovare una macchina rodata ed efficiente, con

Personale altamente qualificato, ma avere anche numeri positivi ed inequivocabili, a soli 15 giorni dall’arrivo,

allora ci autorizza tutti ad intravedere una accelerazione sperata e necessaria nel Cratere”, queste le poche

parole del Titolare Ing. Fico, consapevole del complicato lavoro di coordinamento e di guida che lo aspetta, ma

fortemente motivato e con le idee chiare da subito.

Fico ha avuto già positivi incontri con il Sottosegretario Crimi a Roma, ha programmato gli incontri con il personale di tutti gli Sportelli/ex UTR in questa settimana entrante, con la partecipazione dei Sindaci delle rispettive Aree Omogenee, ha programmato riunioni operative con i Segretari Comunali nelle more della riorganizzazione necessaria degli uffici/sportelli che la legge impone, ha programmato incontri con la funzione

pubblica ed il MEF.

In questi ultimi giorni e solo dal 4 gennaio, sono stati assegnati complessivamente circa 11 milioni di euro e trasferiti 27 milioni di euro, per ricostruzione privata cratere e fuori cratere, pubblica e scuole.

Il Titolare ha infine dato rinnovato impulso al ruolo dell’USRC sullo Sviluppo/Cratere, che l’Intesa di Costituzione

prevede, potenziando lo Staff di supporto e già all’opera, a fianco del Tavolo di Coordinamento delle Aree

Omogenee e del Formez: in questi giorni organismi tutti pienamente operativi impegnati in importanti

programmazioni per il futuro del Cratere.