Unione Rugby L’Aquila a Catania per la seconda trasferta consecutiva

Seconda trasferta consecutiva per l’Unione Rugby L’Aquila, che domenica alle 14.30 allo stadio del rugby “Benito Paolone” di Catania affronta l’Amatori, vice capolista del girone 3 di serie A.

Nella prima giornata del girone di ritorno la squadra allenata da Roberto D’Antonio e Luigi Milani cercherà di riscattare la sconfitta patita al Fattori all’andata e conquistare punti importanti per la classifica, che vede gli aquilani al penultimo posto con 17 punti ed una partita in meno che sarà recuperata il 3 febbraio contro Benevento.

In memoria di Giancarlo Delli Ficorilli,

Alla famiglia Delli Ficorilli vanno le condoglianze del presidente neroverde Pierfrancesco Anibaldi. Dirigerà l’incontro arbitro Matteo Franco di Pordenone.

Questi i convocati: Alloggia, Anderson, Ciaglia, Cucci, Daniele, Di Febo A., Donadio, Du Toit,

Ferrara, Fiore, Giampietri, Iezzi, Lofrese, Mejia, Milani, Niro, Petrolati, Pupi, Sansone, Santavenere , Sebastiani, Suarez, Valdrappa.

Una buona notizia arriva da Fabio Roselli, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, che ha ufficializzato la lista dei 24 giocatori convocati per le prime due partite del Sei Nazioni di categoria contro i pari età di Scozia e Galles, dove appare Angelo Maurizi atleta dell’Unione Rugby L’Aquila e proveniente dal settore giovanile.

Nel girone G di serie C1 la cadetta dell’unione Rugby L’Aquila allenata da Alessandro Vicini e Alessandro Marozzi ospita alle 14.30 a Centi Colella il fanalino di coda Roma Urbe, occasione da non fallire per allontanarsi dalla zona retrocessione. Designato l’arbitro il Sig. Antonio Chiarioni di Perugia.

Infine il Museo Rugby Club V.C.N.V. organizza un pullman anche in occasione dell’incontro del 24/02/2019 allo Stadio Olimpico di Roma tra Italia e Irlanda per il 6 Nazioni, il prezzo è di € 17,00 e si può prenotare fino al 21/02/2019 telefonando a Luigi 349 4247971 o inviando un’email a

rcvecchiocuoreneroverde@gmail.com. La partenza è fissata alle ore 12:00 dal piazzale di Centi Colella.