Lista Udc Idea tra boicottaggio e resti, a Marsilio l’ardua sentenza

di Roberta Galeotti

Dopo la sveltina che ha visto comparire nella lista Udc Idea Marianna Scoccia, sindaco di Prezza nonché moglie dell’ex assessore Andrea Gerosolimo, resta al candidato presidente Marco Marsilio una bella gatta da pelare.

I due candidati in quota Udc favoriti della provincia dell’Aquila Iride Cosimati e Lino Cipolloni

Per essere eletti in Consiglio, infatti, non è sufficiente raggiungere un congruo numero di preferenze, ma è necessario che la lista superi il quorum del 3% e che lo scranno scatti nella propria provincia, grazie ad un sistema di resti e di conteggi.

Il boicottaggio della Scoccia, quindi, va a danneggiare tutti i candidati delle altre province che si vedono sfilare un congruo numero di preferenze e, dunque, di voti e resti.

Agli appassionati di questi conteggi, sarà apparso più semplice comprendere che il danno maggiore viene fatto alle province in cui i sondaggi riconoscono percentuali meno alte al centro destra. In tal caso i posti sono meno saturi e anche le liste apparentemente meno forti, hanno occasione concreta di far scattare un quoziente.

Una apertura sulla situazione è arrivata dal candidato presidente Marco Marsilio che domani presenterà a Pescara il programma elettorale. Annuncia di voler valorizzare l’impegno di quanti, fra i candidati di Udc Idea, ci hanno messo il volto per le prossime regionali e sono estranei, di fatto, a quanto accaduto.