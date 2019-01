Una ragazza è stata investita sulle strisce pedonali lungo viale Corrado IV.

L’incidente, avvenuto intorno alle 7:20 di questa mattina, è accaduto nel tratto di Viale Corrado IV antistante il piazzale del bar Barbarossa.

Ancora era buio, dicono quanti erano sul posto. Coinvolta una autovettura Lupo bianca, guidata da un uomo italiano che stava raggiungendo il luogo di lavoro a Paganica e che, ai microfoni del Capoluogo, si è detto attonito e profondamente dispiaciuto ‘Non ho visto la ragazza, non l’ho vista!’

L’incidente è avvenuto sulle strisce pedonali, sulla carreggiata in ingresso alla città, dalla rotatoria del Barbarossa verso L’Aquila.

È intervenuta subito un’ambulanza che ha portato la ragazza, del 2005, in ospedale per controlli più approfonditi: le condizioni non sembrano preoccupanti.

Chiusa la carreggiata di Viale Corrado IV in entrata alla città, direzione L’Aquila.

Traffico congestionato nell’area, si segnalano lunghe file in zona. Sul posto Polizia Stradale e Municipale.

(in aggiornamento)