Tasse, il Comune non molla e chiede Ici 2009

Continuano ad arrivare ai contribuenti aquilani richieste di pagamento da parte del Comune di tasse risalenti a diversi anni fa.

Alle richieste di pagamento tasse per l’Imu del 2013 Ici del 2010

“Il 15/01/2019 ci è pervenuta una raccomandata del Comune in cui chiede addirittura l’ICI del 2009 di circa 450,00 Euro, dopo ben 10 anni”

segnala un lettore alla redazione de Il Capoluogo.

“Tengo a precisare che è impossibile rintracciare una quietanza dopo 10 anni, oltretutto pagata da una persona deceduta cui non si può chiedere più nulla in merito. Per il nostro famigerato Comune, la prescrizione quinquennale sembra essere un “optional”. Ma chi c’è negli Uffici Tributi che decide queste assurdità a scapito dei cittadini tartassandoli e vessandoli con queste richieste?”

