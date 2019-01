SCUOLE

Open day Mazzini Patini, secondo appuntamento

Questi gli appuntamenti: sabato 19 gennaio, dalle ore 16 alle 19, si potrà visitare il plesso della Mazzini in via Salaria Antica est, località Boschetto, mentre domenica 20 gennaio, dalle 10 alle 13, quello della Patini, in via Antica Arischia a Pettino.