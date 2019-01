Messa in Piazza Duomo, festa della Municipale con il patrono San Sebastiano Martire

San Sebastiano, partono della Polizia Municipale, le iniziative di domani sabato 19 gennaio

Domani, sabato 19 gennaio all’Aquila, in occasione della ricorrenza di San Sebastiano Martire, patrono degli agenti di polizia locale, si terrà una funzione religiosa, alle ore 11, nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio, in piazza Duomo. La funzione sarà officiata dall’arcivescovo dell’Aquila, il Cardinale Giuseppe Petrocchi, alla presenza dei vertici dell’amministrazione comunale e delle massime autorità civili e militari. Al termine della celebrazione, il Cardinale Petrocchi procederà alla benedizione del personale e dei mezzi di Polizia Municipale schierati in piazza Duomo.