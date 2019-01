Gmg, anche don Palmerini con i suoi giovani alla Giornata Mondiale della Gioventù

Anche don Federico Palmerini con i suoi ragazzi è in partenza per la GMG 2019, la Giornata Mondiale dei Giovani che quest’anno sarà dedicata alle Americhe

Anche da L’Aquila partiranno, domani all’alba dall’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma Fiumicino 3 giovani alla volta di Panama guidati da don Federico Palmerini per partecipare alla GMG, la giornata Mondiale dei Giovani con Papa Francesco. Si uniranno al gruppo dei ragazzi provenienti dalle diocesi di Abruzzo e Molise.

Di seguito il Messaggio di saluto del Presidente della CEAM mons. Bruno Forte:

«A nome di tutti i Vescovi delle Chiese di Abruzzo e Molise desidero augurare un buon viaggio e un’esperienza ricca di grazia e di gioia ai nostri giovani in partenza per la 34^ Giornata Mondiale della Gioventù, che si terrà a Panama dal 22 al 27 Gennaio pv, sul tema di Luca 1,38 “Ecco la serva del Signore; avvenga per me secondo la tua parola”. I ragazzi saranno accompagnati dal vescovo delegato per la Pastorale giovanile, Mons. Pietro Santoro. Con lui ci saranno anche i vescovi di Isernia-Venafro, Camillo Cibotti, e di Sulmona-Valva, Michele Fusco, oltre che i sacerdoti responsabili della pastorale giovanile nelle varie diocesi. I ragazzi vengono dalle Chiese di Avezzano, Pescara-Penne, Campobasso-Bojano, Sulmona-Valva, Teramo-Atri, L’Aquila, Chieti-Vasto, Isernia-Venafro. Nonostante la lontananza del luogo dove si svolgerà questa GMG, dedicata in particolare alle Americhe, è ammirevole che questi giovani abbiano voluto fare sacrifici e impegnarsi per esserci, a testimoniare la vicinanza di tutte le nostre comunità all’incontro del Santo Padre con i giovani del mondo intero. Li accompagniamo con la preghiera, chiedendo al Signore di ricompensare largamente il loro gesto di amore e di speciale comunione con la Chiesa universale, raccolta intorno a Papa Francesco. Ringraziamo poi le Comunità che li accoglieranno – la Parrocchia di Nuestra Senora de Guadalupe e la diocesi di Chitrà -, e aspettiamo con entusiasmo il momento in cui essi potranno condividere con noi il racconto dell’esperienza vissuta».