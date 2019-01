Gli aumenti di volume osseo dagli innesti a blocco alla gbr, conferenza Univaq

Gli aumenti di volume osseo, se ne parla in Università con il Dottor Roberto Pistilli

Appuntamento per Sabato 19 gennaio, alle ore 8.45, presso l’aula C1.10 del polo di Coppito 2 dell’Università dell’Aquila, il Dr. Roberto Pistilli terrà un seminario sugli aumenti di volume osseo a fini implantari. Il Dr. Pistilli, specialista in chirurgia maxillo-facciale da oltre 25 anni, presidente della società SIRIO-ARCOI, socio attivo della IAO ed autore di oltre 100 pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali, ci guiderà in un excursus sui più moderni orientamenti nel campo della rigenerativa ossea, dagli innesti a blocco alla GBR. Il requisito fondamentale per ottenere il successo a lungo termine degli impianti osteointegrati è l’esistenza di un volume sufficiente di osso alveolare, che, se non disponibile, deve essere ripristinato contestualmente o precedentemente la fase implantare. Scopo di questo incontro è descrivere le varie opzioni terapeutiche e valutare i criteri decisionali per la corretta tecnica rigenerativa, in relazione alla situazione ossea iniziale. La partecipazione all’evento è libera ed aperta a Odontoiatri, Igienisti dentali e Studenti delle professioni sanitarie.