Fitto per Liris, i consiglieri di Insieme per L’Aquila entrano in Direzione Italia

Raffaele Fitto a L’Aquila per ufficializzare l’ingresso dei Consiglieri Comunali di Insieme per L’Aquila in Direzione Italia

Raffaele Fitto, Eurodeputato dei Conservatori e Riformisti e già presidente della Regione Puglia e Ministro, è arrivato a L’Aquila per ufficializzare l’ingresso dei Consiglieri Comunali di Insieme per L’Aquila in Direzione Italia, movimento federato con Fratelli d’Italia, lo stesso partito del Sindaco Pierluigi Biondi.

Presenti alla conferenza stampa i Consiglieri Comunali di Insieme per L’Aquila, il gruppo consiliare che pochi giorni fa si era costituito in seguito alla rottura dei consiglieri con l’On. Antonio Martino e Forza Italia.

«Nel mese di settembre, durante l’annuale ritrovo dei Giovani di Fratelli d’Italia, l’On. Giorgia Meloni ha lanciato una sfida a tutto il centro-destra, chiedendo a tutte le forze sovraniste e conservatrici di unirsi. Io sono stato il primo ad aderire a questo progetto, ed oggi Fratelli d’Italia e Direzione Italia sono federate. E’ per questo che già in queste elezioni regionali in Abruzzo abbiamo molti candidati di Direzione Italia nella lista di Fratelli d’Italia, primo fra tutti Guido Liris». Così ha esordito Raffaele Fitto, che senza troppi giri di parole ha chiarito l’organicità dei nuovi consiglieri comunali di Direzione Italia al partito della Meloni e del Sindaco Pierluigi Biondi.

Lo Stesso Leonardo Scimia, giovanissimo consigliere comunale eletto nella lista del Sindaco “Benvenuto Presente”, transitato nel gruppo “Insieme per L’Aquila” e che oggi ha aderito al progetto politico di Raffaele Fitto, ha confermato: «L’idea di questo soggetto è quella di andare a federarsi con Fratelli d’Italia, ed è per questo che sosteniamo la candidatura di Guido Liris in FdI, partito all’interno del quale da oggi siamo parte integrante».

Silveri, il Capogruppo di Insieme per L’Aquila ed ex Capogruppo di Forza Italia aderisce a Direzione Italia

«In questo momento – ha spiegato Jr Silveri – il Gruppo Insieme per L’Aquila entra in Direzione Italia per creare, con una scelta di qualità, un collegamento diretto tra il Comune dell’Aquila, con noi consiglieri, al Parlamento con Fratelli d’Italia, con l’Europa grazie all’Eurogruppo di Raffaele Fitto e con la Regione, con il nostro candidato Guido Liris».

Guido Liris, portiamo le istanze del territorio nei luoghi del governo

«In molti giocano sul significato di “divisione” che vorrebbe esercitare questo passaggio, ma il messaggio di Giorgia Meloni ha permesso un allargamento della rete di amministratori e sostenitori di Fratelli d’Italia, consentendo al partito di condividere l’esperienza politica con altre sensibilità. Continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto, portare nei luoghi del governo le istanze dei territori. Se è una colpa avere tanti consensi, allora noi vogliamo trasformare questi consensi in forza e buona amministrazione». Chiaro il riferimento al comunicato stampa firmato dai Consiglieri di Fratelli d’Italia, che nei giorni scorsi avevano accusato i transfughi forzisti entrati ora nel partito della Meloni, annunciando così il proprio sostegno alla candidatura di Luca Ricciuti, primo avversario aquilano di Guido Liris nella lista di FdI (clicca qui per leggere il comunicato).

«Il Gruppo Consiliare qui presente – ha ribadito Guido Liris – entra oggi ufficialmente in Direzione Italia, movimento federato con Fratelli d’Italia e che si muove con quel simbolo»

Erano seduti con Raffaele Fitto e Guido Liris i consiglieri Comunali Leonardo Scimia, Roberto Jr Silveri, Vito Colonna, Ferdinando Colantoni, Giancarlo Della Pelle. Insieme a loro anche Maurizio Bianchini ed Elisabetta Bianchi.