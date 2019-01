L’Ostello Lo Zio su Rai1, il gestore Andrea Mancini ospite della trasmissione “I Soliti Ignoti” condotta da Amadeus

«Ciao, sono Andrea, ho 36 anni e vengo dall’Aquila»

Così si è presentato Andrea Mancini, dell’Ostello “Lo Zio” di Campo Imperatore, l’ostello più alto d’Europa. Premio in caso di vittoria per la concorrente “investigatrice”: €40.000.

Ostello “Lo Zio”, pubblicità per il Gran Sasso

«Sono abituato a partenze ed arrivi, amo costruire lampade con oggetti trovati, sono un tipo di poche parole». Questi i tre indizi rilasciati da Andrea alla concorrente che non ha impiegato più di 30 secondi per indovinare che il “Solito Ignoto” aquilano fosse il proprietario di un ostello. Le immagini mozzafiato mostrate dal Conduttore di Rai 1 Amadeus rappresentano una pubblicità importantissima per la coraggiosa attività che i fratelli Daniele e Andrea Mancini, 32 e 35 anni, stanno portando avanti sul Gran Sasso.

Video di Marina Marinella Golia e foto di Cesare Ianni