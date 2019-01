Vigili del Fuoco, a breve i lavori per la nuova caserma

Il sottosegretario al Ministero dell’Intero, il senatore Stefano Candiani, a L’Aquila per un incontro con gli amministratori e i vertici dei Vigili del Fuoco per la nuova caserma.

«Tornerò con fatti concreti» così il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nella sua visita a L’Aquila in risposta al sindacato dei Vigili del Fuoco che lamentava la mancata visita del ministro e le lentezze nella ricostruzione della caserma. Salvini non è tornato, ma al suo posto ha mandato il sottosegretario Candiani che, in un incontro a porte chiuse con i vertici dei Vigili del Fuoco e l’assessore Emanuele Imprudente, ha chiarito i termini su localizzazione e risorse per la ricostruzione della caserma.

«Salvini mantiene la promessa! – ha annunciato l’assessore Imprudente a margine della riunione- È appena terminato l’incontro presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco dell’Aquila con il Sottosegretario al Ministero dell’Intero, il senatore Stefano Candiani».