Turismo, aperti gli sportelli per assistenza e chiarimenti sul bando Restart

Aperti gli sportelli d’assistenza per il bando “Restart”, turismo e sviluppo

Ne abbiamo parlato ieri (clicca qui) con il commercialista Stefano Miconi, il bando Restart con i suoi 10 milioni di euro destinati alla promozione turistica del territorio può essere una boccata d’ossigeno per tutti gli operatori del terzo settore aquilani e non solo. Dai prossimi giorni saranno aperti gli sportelli del Comune dell’Aquila a Palazzo Fibbioni e di Invitalia nella sede della Fondazione Carispaq.

«Nell´ambito degli avvisi Pubblici RESTART – Sviluppo delle potenzialità culturali per l’attrattività turistica del cratere, illustrati ieri dal sindaco Pierluigi Biondi, si rende noto che è stato istituito, presso Palazzo Fibbioni, uno sportello di assistenza e consulenza dove poter chiedere informazioni e chiarimenti specifici sui contenuti degli avvisi stessi. Lo sportello è aperto ogni mercoledí dalle ore 15.00 alle ore 17.00 sino al 28 febbraio 2019, data di scadenza delle domande. Inoltre, é possibile richiedere informazioni anche a mezzo e-mail all´indirizzo segreteria.generale@comune. laquila.it. In quest´ultimo caso le domande e le relative risposte saranno pubblicate sul sito Istituzionale del Comune come FAQ».

Bando Restart, aperto sportello informativo Invitalia

Sarà attivo da lunedì 21 gennaio, nella sede della Fondazione Carispaq in corso Vittorio Emanuele II 194, lo sportello Invitalia per fornire informazioni e chiarimenti rispetto al bando da 10 milioni di euro per il rilancio del turismo nella città dell’Aquila e del cratere. La struttura sarà operativa nei giorni 21, 25 e 28 gennaio, il 1 e il 4 febbraio dalle ore 9 alle 13 e, nel pomeriggio, dalle 15 alle 17.