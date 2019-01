Pausa Caffè con Antonio Morgante, con la Lega per fare

Antonio Morgante, candidato con la Lega Abruzzo alle prossime elezioni regionali, alla Pausa Caffè del Capoluogo.it.

Intervista ad Antonio Morgante, candidato alle prossime elezioni regionali con la Lega Abruzzo. Nel dialogo con il direttore Roberta Galeotti, tanti i temi caldi affrontati, dalla ricostruzione con il modello L’Aquila alle infrastrutture, al lavoro.

«Sono sempre stato un uomo di centrodestra – ha sottolineato Morgante – e con le ultime elezioni nazionali ho colto un cambiamento profondo nella mentalità politica del Paese. Non c’è più centrodestra e centrosinistra, c’è soltanto chi fa le cose e chi non le fa, per me Salvini, con la Lega, sta tra chi fa e lo sta dimostrando. La crescita nei sondaggi non è una crescita “drogata”, è la gente che si rende conto della sua concretezza e secondo me quest’onda non è finita».

L’intervista integrale.