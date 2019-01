Movieplex, i nuovi film dal 17 gennaio

Dal 17 gennaio al Movieplex di L’Aquila cambia il palinsesto cinematografico dando spazio a 5 nuove proiezioni.

Glass

Dopo Unbreakable – Il Predestinato, in Glass Bruce Willis torna a interpretare David Dunn e Samuel L. Jackson riprende il ruolo di Elijah Price, noto anche con lo pseudonimo de “l’Uomo di Vetro”. A loro si uniscono i protagonisti di Split: James McAvoy interpreta nuovamente Kevin Wendell Crumb e le personalità multiple che risiedono dentro di lui, mentre Anya Taylor-Joy interpreta ancora una volta Casey Cooke, l’unica prigioniera ad essere sopravvissuta all’incontro con la Bestia.

L’Agenzia dei bugiardi

Il seducente Fred (Giampaolo Morelli), l’esperto di tecnologia Diego (Herbert Ballerina) e l’apprendista narcolettico Paolo (Paolo Ruffini) sono i componenti di una diabolica e geniale agenzia che fornisce alibi ai propri clienti e il cui motto è “ Meglio una bella bugia che una brutta verità.”

Maria Regina di Scozia

Regina di Francia a 16 anni e vedova a 18, Mary sfida le pressioni politiche che vorrebbero si risposasse. Fa ritorno invece nella sua natia Scozia per reclamare il suo trono legittimo. Ma la Scozia e l’Inghilterra finiscono per essere governate da Elisabetta I. Ciascuna delle due giovani regine percepisce la “sorella” come una minaccia ma, allo stesso tempo, ne subisce il fascino. Rivali per il potere e in amore, e reggenti in un mondo maschile, le due dovranno decidere tra il matrimonio e l’indipendenza.

Mathera, l’ascolto dei sassi

Il riscatto e la rinascita di Matera. un viaggio attraverso ricordi e aneddoti, da quando la città venne definita “vergogna d’italia” sino ai giorni nostri nella sua vesta di capitale culturale.

Film evento al cinema solo il 21, 22 e 23 gennaio!

Mia e il leone bianco

Mia è solo una bambina quando stringe una straordinaria amicizia con Charlie, un leoncino bianco nato nell’allevamento di felini dei genitori in Sudafrica. Per anni, i due crescono insieme e condividono ogni cosa. Ormai quattordicenne, Mia scopre che il padre ha intenzione di vendere Charlie, divenuto uno splendido esemplare adulto, ad alcuni bracconieri senza scrupoli. Determinata a salvare il suo migliore amico, non ha altra scelta che scappare con lui per raggiungere la riserva naturale di Timbavati, dove il leone sarà protetto per sempre.