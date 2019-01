Terremoto, accordo tra Mibac e Comune dell’Aquila sulle iniziative per il decennale

A Roma la firma dell’accordo sulle iniziative per il decennale del terremoto 2009. Pronte le linee guida.

Il Ministero per i Beni e le Attività culturali e il Comune dell’Aquila sottoscriveranno giovedì 17 gennaio, presso la sede del Mibac a Roma, il protocollo d’accordo per l’attuazione del programma di iniziative ed eventi culturali che si terranno nel 2019 a L’Aquila e nell’area del cratere per il decennale del sisma del 2009.

A firmare il documento saranno il Sottosegretario ai beni culturali Gianluca Vacca, titolare della delega alla ricostruzione e alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico colpito dagli eventi sismici, e il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. In occasione della firma si terrà una conferenza stampa, nel corso della quale saranno illustrate le linee guida del programma per il decennale.